video suggerito

Un negozio distrutto dalle fiamme ad Abbiategrasso: non si esclude l’ipotesi dell’incendio doloso Un incendio ha distrutto nella notte un negozio di abbigliamento ad Abbiategrasso nella notte: fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma cinquanta persone sono state fatte evacuare dall’edificio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto da Facebook

Maxi incendio nella notte ad Abbiategrasso, nel Milanese. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, un negozio è stato distrutto dalle fiamme verso le 4.30: tutto è successo nella galleria commerciale Mirabello, a due passi da corso Matteotti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dichiarato inagibile il piano superiore, tanto da far evacuare subito cinquanta persone che sono scese in strada quando fuori era ancora buio.

In pochi minuti le fiamme sono divampate in un negozio di abbigliamento che si trovava all'interno della galleria. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con due ambulanze e un'auto medica, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'incendio. Cinquanta persone sono state evacuate per sicurezza. Parte della zona è stata resa inagibile mentre l'altra è stata chiusa perché i danni del rogo sono ben visibili.

Ora si indaga per capire cosa fosse successo. Non si esclude nessuna pista investigativa: c'è anche l'ipotesi che le fiamme possano essere dolose perché, dopo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, sembrerebbe che l'impianto elettrico non sia saltato subito e quindi non si tratterebbe della causa dell'incendio. Tutto sarà più chiaro nei prossimi giorni.