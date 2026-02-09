milano
Scoppia un incendio alla Magic Pack di Cremona, in fiamme polistirolo e imballaggi: evacuati 20 dipendenti

Un incendio è scoppiato questa mattina, 9 febbraio, in un capannone della Magic Pack a Cremona. Venti dipendenti sono stati evacuati e Ats ha raccomandato di tenere chiuse le finestre.
A cura di Enrico Spaccini
L’incendio alla Magic Pack
L’incendio alla Magic Pack

Un incendio è scoppiato questa mattina, lunedì 9 febbraio, all'interno dello stabilimento della Magic Pack, un'azienda di Gadesco Pieve Delmona (in provincia di Cremona) specializzata nella lavorazione di polistirolo e imballaggi. Stando a quanto ricostruito finora, le fiamme si sono sviluppate nell'area di stoccaggio dove sono presenti i materiali plastici. I vigili del fuoco sono al lavoro con sette mezzi per contenere i diversi focolai che si sono accesi e per circoscrivere il rogo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e proseguiranno almeno fino in serata. Tutti i dipendenti presenti al momento dello scoppio dell'incendio, circa 20, sono stati fatti evacuare e nessuno di loro sarebbe rimasto ferito o intossicato. L'Ats Val Padana ha raccomandato la cittadinanza dei comuni limitrofi a mantenere chiuse le finestre delle abitazioni per precauzione.

L’intervento dei vigili del fuoco alla Magic Pack
L’intervento dei vigili del fuoco alla Magic Pack

L'allarme è scattato intorno alle 7 della mattina del 9 febbraio e a chiamare i soccorsi sarebbero stati gli stessi dipendenti dell'azienda prima di mettersi in salvo. L'ipotesi più probabile è che l'incendio sia di natura accidentale e che abbia avuto origine nell'area dedicata allo stoccaggio, ma non è ancora chiaro cosa lo abbia innescato. Considerata la natura del materiale che ha preso fuoco e la sua pericolosità, i vigili del fuoco stanno procedendo con lo spegnimento dall'alto usando un'autoscala.

I focolai attivi sarebbero ancora numerosi e l'obiettivo dei pompieri, arrivati anche da Brescia, Piacenza, Mantova e Milano, è innanzitutto quello di evitare che le fiamme si propaghino alle strutture adiacenti. Il capannone dal quale si è diffuso l'incendio è crollato all'interno. I lavoratori presenti nella struttura sono riusciti tutti a trovare riparo in tempo.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Vescovato, la sindaca Chiara Uggeri, il personale dell'Agenzia di tutela della salute (Ats) Val Padana e i tecnici di Arpa Lombardia. Mentre sono in corso le verifiche su una eventuale minaccia ambientale, Ats ha inviato una nota ai sindaci dei comuni limitrofi a Gadesco Pieve Delmona. Poiché non è esclusa la possibilità che si sviluppino nubi di prodotti della combustione, la raccomandazione è di mantenere chiuse le finestre delle abitazioni, "evitare la permanenza prolungata all’aperto e a limitare gli spostamenti ai soli casi di stretta necessità".

