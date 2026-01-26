milano
Forte odore di bruciato nella scuola di Basiano nel Milanese: evacuati studenti e insegnanti

Questa mattina a causa di un forte odore di bruciato, il personale scolastico della scuola elementare di Basiano (nel Milanese) hanno dato l’allarme e fatto evacuare l’istituto. Fortunatamente non si trattava di nulla di grave e l’allarme è rientrato poco dopo.
Attimi di tensione e preoccupazione questa mattina, 26 gennaio, intorno alle 11, nella scuola primaria di Basiano, piccolo comune nel Milanese, dove a causa di un forte odore di bruciato – che ha fatto pensare a una fuga di gas o a un principio di incendio –  il personale scolastico ha dato l’allarme e ha fatto procedere con l’evacuazione dei locali.

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Presenti anche la polizia locale, un'ambulanza e automedica, inviati da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) e il personale del Comune. Per verificare quanto fosse accaduto, è arrivata anche la sindaca del paese, Stefania Solcia.

Come riportato a Fanpage.it, i vigili del fuoco, dopo i primi controlli e accertamenti, hanno confermato che non si trattava nulla di grave e che "il forte odore di bruciato" era dovuto semplicemente al guasto di un bocchettone dell'aria calda legato a un macchinario della centrale termica. Dopo un'ora, cessato l’allarme, studenti e personale scolastico hanno potuto fare rientro nelle aule e riprendere le attività.

