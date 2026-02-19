Dodici alunni delle elementari e una cuoca si sentono male durante il pranzo a mensa in una scuola di Milano

Dodici alunni e una cuoca di una scuola francese di Milano si sono sentiti male e hanno accusato malori durante la pausa pranzo nella mensa dell’istituto. Sono stati medicati sul posto e nessuno è andato in ospedale.

foto d’archivio

Dodici alunni della scuola primaria francese Lycée Stendhal Milan, in via Laveno (vicino alla fermata della metropolitana M1 Segesta) a Milano, si sono sentiti male e hanno accusato malori durante la pausa pranzo nelle mensa dell'istituto. Come si apprende da una nota diffusa dai vigili del fuoco – presenti sul posto con tre mezzi e con i colleghi del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) – i bambini si sarebbero sentiti male, sembrerebbe – secondo i primi rilievi – "a causa di una sostanza presente nell'aria".

Ancora da capire però di cosa si tratta. I pompieri e il loro apparato tecnico sono ancora al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto effettuare tutti gli accertamenti del caso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco sono giunti immediatamente anche i soccorritori del 118 che hanno provveduto a prestare tutte le prime cure mediche del caso ai bambini. Nessuno, per ora, sarebbe stato ospedalizzato.

Stando alle informazioni diffuse, anche la cuoca della mensa avrebbe accusato gli stessi malori presentati dai bambini. Anche lei è stata medicata sul posto e non sarebbe in gravi condizioni.

Tanta paura e spavento per quel che è accaduto, ma fortunatamente la situazione non è degenerata. Ora rimane solo capire cosa sia effettivamente accaduto. Si attendono gli esiti degli esami svolti dai tecnici NBCR che arriveranno probabilmente nelle prossime ore.