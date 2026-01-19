Fumo in una scuola del Pavese, evacuate materna ed elementare: 4 bambini e una maestra in ospedale

La scuola primaria e la materna di Torre d’Isola (Pavia) sono state evacuate a causa di un fumo denso e un forte odore proveniente dall’esterno. Una maestra e 4 bambini sono stati portati in ospedale.

Immagine di repertorio

Nel corso della mattinata di oggi, lunedì 19 gennaio, l'edificio che ospita la scuola primaria e la materna di Torre d'Isola, un piccolo comune alle porte di Pavia, è stato evacuato a causa di un fumo denso, accompagnato da un forte odore. In seguito all'accaduto, 4 bambini e una maestra sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

La dinamica della vicenda

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), i fatti si sarebbero verificati intorno alle ore 11:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi della scuola alle 11:09 a bordo di tre ambulanze e di un'automedica in codice giallo. Insieme a loro, sono stati allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Pavia, supportati dalla squadra NBCR (Nucleare, Batteriologico, Chimico, Radiologico) che ha analizzato l'area.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, la scuola sarebbe stata evacuata a causa di un fumo denso, accompagnato da un forte odore. Una volta giunti sul posto, i medici e i paramedici del 118 hanno soccorso e trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia 4 bambini e una maestra. Stando a quanto riferito, tutti sarebbero sotto controllo e, al momento, le loro condizioni non sembrerebbero essere preoccupanti.

Dai primi accertamenti effettuati, sembra che il fumo provenisse da un cantiere aperto nella zona. Al momento, la squadra NBCR sta eseguendo alcune rilevazioni insieme al personale di Ats Pavia per capire la natura dell'evento.