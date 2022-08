Scoppia un incendio nel suo appartamento, donna disabile salvata dai vigili del fuoco Incendio nella notte a Milano. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo una donna disabile rimasta intrappolata tra le fiamme.

È rimasta intrappolata in casa mentre le fiamme stavano distruggendo la sua abitazione. L’incendio scoppiato stanotte attorno alle 2.30 avrebbe potuto portarla alla morte se non fosse stato per i vigili del fuoco che l’hanno tratta in salvo appena in tempo. Lo comunicano i pompieri spiegando che il rogo è scoppiato intorno alle 2.30 di questa mattina. La donna è stata successivamente accompagnata al pronto soccorso dagli operatori sanitari per un'intossicazione da fumo. Non è in pericolo di vita.

Incendio in un appartamento, salvata una donna disabile

Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, l'incendio ha avuto origini all'interno dell'abitazione della donna, diversamente abile, in via San Gimignano a Milano. L'allarme è scattato praticamente subito. Sul posto, la centrale operativa ha inviato un mezzo con una squadra di pompieri che hanno raggiunto la casa della donna, posta al quinto piano del palazzo al civico 5, riuscendo a entrare nell'abitazione.

Soccorsa e accompagnata in ospedale per un'intossicazione da fumo

Trovata la donna in condizioni di difficoltà, l'hanno accompagnata all'esterno domando il rogo. Sul posto anche un'ambulanza del 118 regionale inviata dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. Il personale medico intervenuto ha preso in cura la donna dai pompieri. Medicata sul posto, è stata ricoverata non in urgenza al pronto soccorso per un'intossicazione da fumo. Fortunatamente non è in pericolo di vita e dovrebbe essere dimessa presto una volta terminati tutti gli accertamenti medici del personale della struttura presso cui è stata accompagnata.