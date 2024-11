Scontro tra due auto in provincia di Pavia: ferite cinque persone

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, sabato 16 novembre, si è verificato un incidente stradale ad Arena Po, un comune di appena 1.500 abitanti che si trova in provincia di Pavia. Due automobili si sono scontrate frontalmente e nell'impatto sono rimaste ferite cinque persone. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi e precisamente alle 11.25 sulla strada provincia 220. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di tre ambulanze e due automediche.

Sono rimaste ferite tre donne di 47 anni, una ragazza di 22 anni e un ragazzo di 21 anni. In quattro sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale Policlinico San Matteo di Pavia e una sola persona è stata trasferito all'ospedale di Lodi sempre in codice giallo. Nessuno di loro sarebbero in pericolo di vita.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'intera area. Presenti anche gli agenti della polizia stradale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Bisognerà infatti capire cosa possa aver provocato l'incidente. Nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti.