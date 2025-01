Scontro moto-Suv, morto ragazzo di 16 anni: incidente stradale a Olginate (Lecco)

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Scontro tra moto e Suv a Olginate, in provincia di Lecco, morto un ragazzo di 16 anni originario di Airuno, che stava conducendo il mezzo a due ruote. Il violento incidente stradale è avvenuto sulla ex Strada Statale 36 nella tarda serata di ieri, venerdì 24 gennaio 2025. Il ragazzo era rimasto inizialmente gravemente ferito. Soccorso d'urgenza dall'automedica di Areu, con i Volontari del soccorso di Calolziocorte e della Croce rossa di Galbiate, era stato trasportato all'Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, dove purtroppo il giovane è deceduto. Sotto choc la comunità del lecchese. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile e prematura perdita.

Incidente stradale ad Olginate (Lecco): scontro moto-suv

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il 16enne viaggiava a bordo della sua moto Beta RR 50 da motard ex Strada Statale 36 in direzione Sud verso Milano, quando, per motivi ancora da chiarire, si sarebbe scontrato con un suv Nissan Qasqai, guidato da un 58enne. L'impatto è stato molto violento e il giovane è stato sbalzato dalla sella, cadendo rovinosamente a terra. Soccorso dal personale sanitario del 118, che ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione e lo ha stabilizzato. Sarebbe deceduto poi poco dopo l'arrivo al Pronto Soccorso ospedaliero.

Sull'incidente stradale adesso sono aperte le indagini dei carabinieri, che hanno eseguito i rilievi del caso e stanno cercando di acquisire le testimonianze e ulteriori elementi. Non è escluso che possano essere ricercate anche immagini delle telecamere di videosorveglianza eventualmente presenti nella zona per cercare di chiarire i contorni e la dinamica dell'incidente mortale.