Scontro frontale tra auto e moto nel Bresciano: morto un uomo, grave una donna Oggi pomeriggio a Ghedi si è verificato un incidente stradale: un’auto si è scontrata frontalmente con un furgone. Nell’impatto è morto un uomo.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 6 ottobre, si è verificato un incidente stradale a Ghedi, comune che si trova nella provincia di Brescia. Si è infatti registrato uno scontro frontale tra un'automobile e un furgone. Nell'impatto è morto un uomo. Una donna è rimasta gravemente ferita.

Sulla base di quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), ha inviato i medici e i paramedici del 118 alle 16.42. L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 668. Sono intervenuti gli investigatori della polizia stradale che hanno svolto i rilievi e ricostruito la dinamica della vicenda. L'auto viaggiava in direzione Manerbio mentre il furgone era diretto verso Montichiari.

Non è chiaro cosa sia successo. Nell'impatto uno dei due conducenti ha perso la vita. Una donna ha riportato gravissime ferite. C'è un'altra persona, un'altra donna, che è rimasta ferita e un uomo di 46 anni. Le due donne hanno 48 e 70 anni. I feriti sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale di Manerbio e agli Spedali Civili di Brescia. Un'altra persona è stata portata in codice verde al Poliambulanza.