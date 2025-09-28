milano
Scontri al corteo pro Gaza a Brescia, perquisizioni all’alba e una decina di indagati: cos’è successo

Sono una decina le persone indagate a Brescia perché accusate di aver partecipato agli scontri con le forze dell’ordine durante il corteo pro Gaza avvenuto lo scorso 22 settembre. Queste sono state perquisite all’alba.
A cura di Ilaria Quattrone
Fonte: frame video Ansa
Lo scorso 22 settembre 2025 decina di migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare contro il genocidio che Israele sta perpetrando a Gaza e ai danni del popolo palestinese. In alcune città, il corteo è culminato in scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine. È successo per esempio a Milano e anche a Brescia. Nella mattinata di oggi, domenica 28 settembre, sono state effettuate perquisizioni nei confronti di alcune persone che avrebbero partecipato al corteo a Brescia. Le forze dell'ordine sono entrate all'alba a casa di soggetti accusati di aver partecipato agli scontri.

A Brescia gli scontri sono avvenuti poco dopo le 20 del 22 settembre. Alcuni manifestanti avrebbero protestato contro i poliziotti in tenuta antisommossa che non permettevano loro il passaggio. Alcune persone hanno provato a sfondare il cordone. In risposta, gli agenti hanno cercato di allontanare i manifestanti lanciando lacrimogeni. Qualcuno ha lanciato bottiglie di vetro, pietre, sanpietrini ed è volato anche un cestino.  

Durante gli scontri, la polizia ha utilizzato anche i manganelli. In totale nove persone sono rimaste ferite: cinque manifestanti (uno è minorenne) e quattro agenti di polizia. Nessuno, fortunatamente, in modo grave.

