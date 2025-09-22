Israele, la guerra a Gaza in diretta. USA: “Il riconoscimento della Palestina è mossa di facciata”. Oggi sciopero generale, cortei in 60 città italiane

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas, le notizie dell'ultima ora oggi lunedì 22 settembre dopo l'assalto finale dell'esercito israeliano nella Striscia. Regno Unito, Canada e Australia hanno annunciato il riconoscimento formale dello stato palestinese scatenando le ire del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che ha commentato: "È un tradimento". Per gli USA si tratta di un riconoscimento solo simbolico.
Oggi giornata di protesta nazionale di 24 ore indetta da Usb e dai sindacati di base (Cub, Adl, Sgb) per esprimere solidarietà alla popolazione civile palestinese della Striscia di Gaza. Lo sciopero interesserà diversi comparti, dalle ferrovie al trasporto pubblico locale, dai porti ai taxi, ai quali va aggiunto il personale di scuole e università. Resta escluso invece il settore aereo.
Oggi sciopero generale per Gaza: cortei in 60 città italiane
La giornata di mobilitazione di oggi, lunedì 22 settembre, è stata indetta "in risposta al genocidio in corso nella Striscia di Gaza, al blocco degli aiuti umanitari da parte dell'esercito israeliano e alle minacce rivolte contro la missione internazionale Global Sumund Flotilla, che vede a bordo anche lavoratori e sindacalisti italiani impegnati nel portare derrate alimentari e beni di prima necessità alla popolazione palestinese", come si legge nel comunicato ufficiale. Le sigle sindacali autonome che hanno promosso l'iniziativa chiedono inoltre "sanzioni a Israele e la rottura delle relazioni diplomatiche e commerciali".
Disagi previsti soprattutto per il settore ferroviario. Lo sciopero vede l’adesione del personale appartenente al gruppo Fs, a partire da Trenitalia (ad eccezione del personale in Calabria) e Trenitalia Tper oltre a Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori e Trenord. L’agitazione prende avvio dalla mezzanotte di oggi, lunedì 22, e prosegue fino alle 23:00. Ci sono però due fasce di garanzia: dalle 6:00 alle 9:00 e 18:00 alle 21:00.
Ci saranno cortei nelle maggiori città italiane e non solo. Come si legge sul sito del sindacato Usb, nel corso della giornata manifestazioni sono previste anche nelle seguenti città: Trento, Bergamo, Trieste, Novara, Cuneo, Verbania, Pavia, Genova, Firenze, Pisa, Ancona, Pescara, Livorno, Cagliari, Civitavecchia, Napoli, Salerno, Potenza, Cosenza, Bari, Lecce, Palermo, Catania, Ragusa, Milano, Roma, Torino.
USA: "Riconoscimento Palestina degli alleati è simbolico"
Gli Stati Uniti hanno definito una "puramente simbolico" il riconoscimento di uno stato palestinese da parte di diversi alleati chiave. "Il nostro obiettivo rimane una diplomazia seria, non gesti di scena – ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato, secondo quanto riportato da Afp -. Le nostre priorità sono chiare: il rilascio degli ostaggi, la sicurezza di Israele e la pace e la prosperità per l'intera regione, possibili solo senza Hamas".
Israele: "Respingiamo categoricamente riconoscimento Palestina"
Israele si oppone con forza al riconoscimento dello Stato palestinese da parte di Australia, Canada e Regno Unito, un passo che, secondo lo Stato ebraico, mina la possibilità di raggiungere un accordo con il movimento palestinese Hamas. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri israeliano, Oren Marmorstein. "Israele respinge categoricamente la dichiarazione unilaterale di riconoscimento dello Stato palestinese da parte del Regno unito e di diversi altri Paesi. Questa dichiarazione non promuove la pace, ma al contrario destabilizza ulteriormente la regione e mina la possibilità di ottenere in futuro una soluzione pacifica", ha scritto Marmorstein sul suo account del social X.
Guerra Israele-Hamas a Gaza, ultime news in diretta
Resta alta la tensione in Medioriente. Regno Unito, Australia, Canada e Portogallo hanno riconosciuto formalmente lo stato di Palestina alla vigilia dell'Assemblea generale dell'Onu. Sono oltre 150 i Paesi del mondo ad averlo fatto. Ira di Netanyahu: "Non ci sarà alcuno Stato palestinese, si mette in pericolo la stessa esistenza di Israele". Anche se gli Stati Uniti hanno definito una "puramente simbolico" il riconoscimento di uno stato palestinese da parte di diversi alleati chiave.
Il presidente della Repubblica Mattarella ha detto che "dal Capodanno ebraico arriva un invito contro la violenza e per una convivenza basata su rispetto, solidarietà e pace". Oggi manifestazioni e cortei per Gaza in tutta Italia con lo slogan: "Blocchiamo tutto". Aderiscono allo sciopero vari comparti, dalle ferrovie al trasporto pubblico locale, dai porti ai taxi, ai quali va aggiunto il personale di scuole e università.