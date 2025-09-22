Israele, la guerra a Gaza in diretta. USA: “Il riconoscimento della Palestina è mossa di facciata”. Oggi sciopero generale, cortei in 60 città italiane

La giornata di mobilitazione di oggi, lunedì 22 settembre, è stata indetta "in risposta al genocidio in corso nella Striscia di Gaza, al blocco degli aiuti umanitari da parte dell'esercito israeliano e alle minacce rivolte contro la missione internazionale Global Sumund Flotilla, che vede a bordo anche lavoratori e sindacalisti italiani impegnati nel portare derrate alimentari e beni di prima necessità alla popolazione palestinese", come si legge nel comunicato ufficiale. Le sigle sindacali autonome che hanno promosso l'iniziativa chiedono inoltre "sanzioni a Israele e la rottura delle relazioni diplomatiche e commerciali".

Disagi previsti soprattutto per il settore ferroviario. Lo sciopero vede l’adesione del personale appartenente al gruppo Fs, a partire da Trenitalia (ad eccezione del personale in Calabria) e Trenitalia Tper oltre a Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori e Trenord. L’agitazione prende avvio dalla mezzanotte di oggi, lunedì 22, e prosegue fino alle 23:00. Ci sono però due fasce di garanzia: dalle 6:00 alle 9:00 e 18:00 alle 21:00.

Ci saranno cortei nelle maggiori città italiane e non solo. Come si legge sul sito del sindacato Usb, nel corso della giornata manifestazioni sono previste anche nelle seguenti città: Trento, Bergamo, Trieste, Novara, Cuneo, Verbania, Pavia, Genova, Firenze, Pisa, Ancona, Pescara, Livorno, Cagliari, Civitavecchia, Napoli, Salerno, Potenza, Cosenza, Bari, Lecce, Palermo, Catania, Ragusa, Milano, Roma, Torino.