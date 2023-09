Scivola nelle cascate dell’Acquafraggia, sbatte la testa e muore: trovato il corpo di Andrea Sarnataro

Disperso dalle 11.30 di domenica scorsa, Andrea Sarnataro si era avventurato nel parco dell’Acquafraggia in Valchiavenna (Sondrio) nonostante gli fosse stato consigliato di non farlo. Lungo il tragitto, sarebbe scivolato in acqua sbattendo la testa.