Trovato il corpo di un uomo nel fiume Adda: si indaga Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 8 settembre, è stato trovato a Cornate d’Adda (Milano) il corpo di un uomo di 46 anni. Indagano i carabinieri.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 8 settembre 2023, a Cornate d'Adda è stato trovato il corpo senza vita di un uomo. Nel comune della provincia di Milano sono così intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) e le forze dell'ordine. Il cadavere è stato recuperato: i carabinieri adesso cercheranno di capire cosa possa aver provocato il decesso.

Il corpo è stato recuperato nelle acque della centrale Bertini

Sono ancora poche le informazioni circa questo terribile episodio. Qualcuno ha visto riemergere il corpo di un uomo e ha immediatamente chiamato i soccorsi. È stato attivato il nucleo di sommozzatori e il personale del soccorso fluviale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano. I pompieri hanno recuperato il corpo nelle acque della centrale Bertini, nei pressi quindi del fiume Adda.

La vittima è un uomo di 46 anni

Gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che costarne il decesso. Non è chiaro se siano stati trovati segni di violenza sul corpo. Toccherà quindi ai carabinieri della stazione locale svolgere tutti gli accertamenti necessari per comprendere la dinamica dell'evento. Soprattutto capire se si sia trattato di un gesto estremo o se ci siano responsabilità terze.

Per il momento non è stata diffusa l'identità della vittima. Si sa solo che aveva 46 anni.