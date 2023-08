Uomo trovato morto nel fiume Adda: il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco Il cadavere di un uomo di 56 anni è stato recuperato dall’acqua del fiume Adda: è stato notato nei pressi dell’isola Viscontea a Lecco.

A cura di Giorgia Venturini

Tragica scoperto nel fiume Adda, nel tratto in cui si immette nel lago di Como. Qui è stato trovato il cadavere di un uomo di 56 anni. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire. Stando alle prime informazioni, il corpo è stato notato nei pressi dell'isola Viscontea a Lecco e subito è stato lanciato l'allarme.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri e i vigili del fuoco. Con loro anche i sanitari del 118 ma non i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso: molto probabilmente l'uomo è morto annegato ma verranno fatti tutti gli accertamenti del caso. Il corpo è stato recuperato dall'acqua dai vigili del fuoco, successivamente si è proceduto a risalire all'identificazione.