Cammina lungo il bordo del fiume a San Pellegrino: scivola e muore annegato La vittima è Gianmario Cardarelli, 57 anni. Questa mattina intorno alle 9.30 stava camminando lungo il fiume Brembo a San Pellegrino Terme (Bergamo), quando si sarebbe seduto su un masso in cerca di refrigerio e sarebbe così scivolato nell’acqua corrente. Inutili i tentativi di soccorrerlo.

Non si ferma la strage degli escursionisti di questo agosto 2023 in Lombardia. A perdere la vita durante un incidente in montagna, stavolta, è Gianmario Cardarelli, 57 anni: questa mattina, intorno alle 9.30, stava camminando lungo il fiume Brembo a San Pellegrino Terme, nella Bergamasca, quando sarebbe caduto in acqua e, dopo aver gridato in cerca di aiuto, sarebbe morto annegato.

Secondo le prime testimonianze, l'uomo si sarebbe seduto su un masso in cerca di refrigerio. Poco dopo sarebbe scivolato nelle acque del fiume, immergendosi in un punto caratterizzata dalla forte corrente: il 57enne è stato così trascinato fino al ponte a valle, dove è stato recuperato quando ormai non c'era più nulla da fare.

L'intervento è stato seguito dai vigili del fuoco, con i Carabinieri della Compagnia di Zogno a ricostruire la dinamica dei fatti. Sul posto anche il personale sanitario del 118, a cui non è rimasto altro da fare che constatare il decesso.