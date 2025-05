Scivola e precipita in un canalone del Monte Rosa, morto un 28enne di Milano

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Uno scialpinista milanese di 28 anni ha perso la vita nel corso della giornata di ieri, venerdì 23 maggio, dopo essere precipitato nel Canalone Marinelli, nei pressi di Macugnaga sul Monte Rosa. I soccorsi sono al lavoro per recuperare il corpo del ragazzo.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il ragazzo si trovava sul Monte con un gruppo di scialpinisti con il quale avrebbe raggiunto il rifugio Capanna Margherita in elicottero per poi scendere con gli sci ai piedi lungo il canalone Marinelli. Proprio durante la discesa lungo la parete est del Monte Rosa, per cause ancora da chiarire, il 28enne è scivolato, precipitando nel canalone. Ad allertare i soccorsi è stata la guida che si trovava con il gruppo. Sul posto è quindi intervenuto l'elicottero del 118 mandato che ha imbarcato due tecnici del Soccorso alpino aggiuntivi a supporto dell'equipe a bordo.

Durante il primo sorvolo sono stati individuati due componenti del gruppo che erano illesi e che sono stati recuperati e trasportati a Macugnaga. Durante il secondo sorvolo è stato avvistato lo scialpinista precipitato che, purtroppo, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate in seguito alla caduta. Infine, sono stati recuperati gli ultimi due componenti del gruppo, anche loro illesi. Dal momento che l'incidente è avvenuto a circa 2.900 metri di quota, il recupero del corpo risulta al momento complicato per i soccorritori da effettuare a causa delle condizioni atmosferiche avverse e l'abbondante neve.