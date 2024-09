Scivola durante la discesa al Passo di Cigola: muore escursionista milanese di 57 anni

video suggerito

Un escursionista di San Donato Milanese è scivolato durante la discesa al Passo di Cigola (Sondrio). Il 57enne, residente nel Milanese, è precipitato lungo il versante rimediando ferite letali.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 57enne è morto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 14 settembre, mentre stava facendo un'escursione sui monti sopra il comune di Piateda (in provincia di Sondrio). L'uomo, residente a San Donato Milanese (nella Città Metropolitana di Milano), sarebbe scivolato nella zona del Passo di Cigola, a circa 2.500 metri di quota, precipitando lungo il versante. All'arrivo dei soccorsi, allertati dalle persone che si trovavano con lui, il 57enne era già deceduto.

Le operazioni di soccorso

L'allarme è scattato in codice rosso qualche minuto dopo le 13 del 14 settembre. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla centrale operativa della Soreu Alpina che ha inviato sul posto l'elisoccorso decollato da Sondrio con l'equipe medica, insieme ai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) e della Guardia di Finanza. Sono stati informati dei fatti anche i carabinieri della Compagnia locale.

La zona dove si è verificato l'incidente, al Passo di Cigola, è particolarmente impervia e in quell'area il cellulare non ha campo. Per questo motivo, le operazioni di recupero sono andate avanti per diverso tempo, senza che da fondovalle si potesse avere il completo quadro della situazione.

L'incidente durante la discesa

Quando i soccorritori hanno raggiunto il 57enne in fondo al versante, era già deceduto. I medici hanno constatato la morte dell'escursionista e lo hanno trasportato via con l'elisoccorso. I militari sono ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Stando a quanto emerso finora, anche grazie alle testimonianze delle persone che si trovavano insieme al 57enne al momento dell'incidente, pare che l'uomo sia scivolato mentre era impegnato nella discesa di un sentiero. Le ferite e i traumi riportati nella caduta lungo il versante si sarebbero rivelate, così, fatali.