Incidente in montagna a Valsolda, escursionista precipita da un sentiero: è morto Venerdì 11 ottobre si è verificato un incidente in montagna in Valsolda (Como): un escursionista di 73 anni è precipitato da un sentiero ed è morto. Troppo gravi le ferite riportate.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio – Soccorso Alpino Lombardia

Nella giornata di oggi, venerdì 11 ottobre, si è verificato un incidente in montagna e precisamente a Valsolda, che si trova in provincia di Como. Un escursionista è precipitato da un sentiero ed è morto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i medici e i paramedici del 118, le forze dell'ordine e il soccorso alpino.

Stando a quanto riportato fino a questo momento, l'incidente è avvenuto in Località Santa Margherita e precisamente alle 12.02. L'escursionista, un uomo di 73 anni, si trovava su un sentiero quando, per cause ancora da accertare, è precipitato. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un elicottero.

Sono interventi anche gli operatori del soccorso alpino e i vigili del fuoco. La zona in cui è avvenuto l'incidente è abbastanza impervia. Per questo è stato necessario il loro supporto. Una volta individuato il corpo, è stato recuperato e affidato alle cure dei medici che però non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso: troppo gravi le ferite riportate. Per il momento non si conosce l'identità della vittima. Le forze dell'ordine hanno invece svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli circa le cause dell'incidente.