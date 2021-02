Si preannunciano due giorni di disagi per i pendolari lombardi che viaggiano sui treni di Trenord per lo sciopero di lunedì 8 febbraio, dalle 09 alle 13, e di martedì 9 febbraio, dalle 9 alle 17. Per lunedì è "previsto uno sciopero al quale potrebbe aderire esclusivamente il personale del gestore dell’infrastruttura ferroviaria Ferrovienord", spiega la società in una nota.

Sciopero lunedì 8 febbraio: i disagi sulle linee di Trenord

Lunedì saranno interessati dalla mobilitazione i treni circolanti tra Milano Cadorna e Canzo/Asso, Como Nord Lago, Varese Nord/Laveno Mombello Lago, Novara Nord, l’aeroporto di Malpensa, le linee “S1, S2, S3, S4, S9, S13, S50” e la direttrice Brescia-Iseo-Edolo, che potranno subire ritardi e variazioni di percorso. Nessuna ripercussione per i treni circolanti esclusivamente sulla rete ferroviaria RFI. Garantito il servizio aeroportuale grazie ad autobus no-stop tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto oltre ad autobus a Busto Arsizio FS per garantire il collegamento aeroportuale della linea S50 Malpensa Aeroporto–Stabio.

Nella stessa mattinata ci sarà anche lo sciopero dei lavoratori Atm. I mezzi pubblici a Milano si fermeranno per quattro ore, dalle 9.30 alle 13.30. A rischio il servizio di metropolitane, tram, autobus.

Martedì 9 febbraio mobilitazione nazionale del sindacato Or.S.A.

Martedì 9 febbraio il sindacato Or.S.A. ha indetto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario dalle 09 alle 16:59. Per effetto dell’agitazione sindacale del giorno precedente e delle normative che regolano gli scioperi nel trasporto pubblico saranno garantiti tutti i treni circolanti esclusivamente sulla rete ferroviaria FerrovieNord, compresa la direttrice Brescia-Iseo-Edolo, i treni delle linee “S1, S2, S4, S9, S13 e S50”, e il servizio da e per l’aeroporto di Malpensa (sia da/per Milano Cadorna che da/per Milano Centrale). Arriveranno a destinazione i treni che abbiano il termine corsa previsto da orario ufficiale entro 1 ora dall’inizio dello sciopero.