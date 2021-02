Sarà un inizio di settimana all'insegna della passione per i pendolari e gli utilizzatori dei mezzi pubblici quello che parte domani, lunedì 8 febbraio. Anche Milano e tutta la Lombardia saranno infatti interessati dallo sciopero nazionale di 4 ore per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro proclamato da diversi sindacati del settore dei trasporti: Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl, Fast Confsal e Orsa Trasporti.

Due giornate di scioperi, lunedì 8 e martedì 9 febbraio

Lo sciopero di domani, lunedì 8 febbraio, interesserà i lavoratori del gruppo Atm spa a Milano e hinterland, il personale della Funicolare Como-Brunate e anche i dipendenti di Ferrovienord spa, che gestisce alcuni binari della rete regionale in Lombardia. Un altro sciopero è stato invece indetto per la giornata di martedì 9 febbraio dal sindacato Orsa: in questo caso l'agitazione riguarda solo il trasporto ferroviario e interesserà dunque i convogli Trenord. Vediamo nel dettaglio quali sono gli orari degli scioperi e i possibili disagi per i pendolari.

Lo sciopero di lunedì 8: possibili disagi in mattinata

Lunedì 8 febbraio lo sciopero che riguarderà il personale Atm a Milano partirà alle 9.30 e si concluderà dopo 4 ore, alle 13.30. L’agitazione riguarderà sia il personale viaggiante e di esercizio dei mezzi di superficie, sia i lavoratori in servizio nella metropolitana. Sono dunque a rischio in quella fascia oraria tutti i mezzi: metro, autobus e tram. Lo sciopero del personale viaggiante della Funicolare Como-Brunate sarà invece possibile solo nella fascia oraria compresa dalle ore 10 alle 14. Per quanto riguarda i treni, lo sciopero sarà dalle 9 alle 13. Come riportato sul sito di Trenord, "saranno interessati i treni circolanti tra Milano Cadorna e Canzo/Asso, Como Nord Lago, Varese Nord/Laveno Mombello Lago, Novara Nord, l’aeroporto di Malpensa, le linee “S1, S2, S3, S4, S9, S13, S50” e la direttrice Brescia-Iseo- Edolo, che potranno subire ritardi e variazioni di percorso". Non ci sarà invece nessuna ripercussione per i treni che circolano esclusivamente sulla rete ferroviaria Rfi. Nel caso del servizio aeroportuale, in caso di cancellazione saranno istituiti autobus no-stop tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” e autobus a Busto Arsizio FS per garantire il collegamento aeroportuale della linea S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” (senza fermate intermedie).

Lo sciopero di martedì 9 febbraio: possibili disagi tutta la giornata

Lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato per la giornata di martedì 9 febbraio dal sindacato Orsa interesserà invece buona parte della giornata, dalle ore 9 alle ore 16.59. Saranno garantiti tutti i treni circolanti esclusivamente sulla rete ferroviaria FerrovieNord, compresa la direttrice Brescia-Iseo-Edolo, i treni delle linee “S1, S2, S4, S9, S13 e S50”, e il servizio da e per l’aeroporto di Malpensa (sia da/per Milano Cadorna che da/per Milano Centrale) e arriveranno a destinazione i treni che abbiano il termine corsa previsto da orario ufficiale entro un'ora dall’inizio dello sciopero. Trenord invita tutti i viaggiatori a collegarsi al proprio sito o all'app e a prestare attenzione agli annunci sonori trasmessi nelle stazioni.