Inizia dalle 21 di oggi, domenica 7 e prosegue per la giornata di domani, lunedì 8 marzo, lo sciopero generale nazionale indetto dai sindacati Confederazione unitaria di base (Cub), Sgb, Cobas e Usb Lavoro Privato che riguarderà il settore dei trasporti anche a Milano e in tutta la Lombardia. Treni e mezzi pubblici sono a rischio stop, con conseguenti inevitabili disagi per tutti i pendolari e i viaggiatori.

Treni a rischio da domenica sera a lunedì sera

Di seguito tutte le informazioni sullo sciopero. I treni regionali in Lombardia sono a rischio stop dalle 21 di oggi 7 marzo alle 21 di domani, lunedì 8 marzo. Oggi, domenica 7 marzo, viaggeranno i treni con partenza prevista entro le ore 21 e arrivo entro le 22. Per domani, lunedì 8 marzo, Trenord informa che sono previste due fasce di garanzia, dalle 6 alle ore 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei "Servizi Minimi Garantiti" che si possono visualizzare a questo link. L'agitazione potrebbe riguardare anche i treni del servizio aeroportuale: in caso di cancellazione saranno istituiti bus sostitutivi a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra Milano Cadorna e Malpensa, senza fermate intermedie, e da Stabio e Malpensa per garantire il collegamento aeroportuale S50.

Sciopero metro e mezzi pubblici a Milano: gli orari dell'agitazione

A Milano Atm ha informato che lo sciopero potrebbe coinvolgere anche i lavoratori dell'azienda dei trasporti nella giornata di lunedì 8 marzo. Questi gli orari dell'agitazione: le linee di superficie (autobus e tram) sono a rischio stop dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. La metropolitana potrà invece fermarsi dalle 18 in poi. Tra le motivazioni dello sciopero "la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, la proroga della moratoria sui licenziamenti, la salvaguardia dei diritti nel lavoro agile, il Welfare Pubblico e Universale, una pensione dignitosa a 60 anni di età, il diritto al lavoro, a salari e carriera senza discriminazioni, soprattutto per le donne, contro le politiche di austerity, contro la forma di controllo classista, contro la precarietà lavorativa e sociale".