"La circolazione prosegue regolare su tutta la rete Atm". Lo annuncia la stessa azienda di trasporti questa mattina nel giorno che dello sciopero generale nazionale indetto dai sindacati Confederazione unitaria di base (Cub), Sgb, Cobas e Usb Lavoro Privato che coinvolge il settore dei trasporti dalle 21 di ieri domenica 7 marzo e per tutta la giornata di oggi. Lo sciopero sul servizi di Atm potrebbero avere conseguenze dopo le 18, come scrivono sulla loro pagina Twitter.

Treni a rischio dopo le 18

L'azienda i giorni scorsi ha precisato che le linee di superficie (autobus e tram) sono a rischio stop dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Ora però sembra tutto regolare: i possibili rallentamenti delle corse potrebbero arrivare verso sera. Nella giornata di oggi a rischio anche la circolazione di Trenord: i treni però saranno garantiti nelle fasce più frequentate dai pendolari, ovvero dalle 6 alle ore 9 e dalle 18 alle 21. L'agitazione potrebbe riguardare anche i treni del servizio aeroportuale: in caso di cancellazione saranno istituiti bus sostitutivi a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra Milano Cadorna e Malpensa, senza fermate intermedie, e da Stabio e Malpensa per garantire il collegamento aeroportuale S50.

Il motivo dello sciopero

Licenziamenti e sicurezza sul lavoro sono i temi dello sciopero: "La tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, la proroga della moratoria sui licenziamenti, la salvaguardia dei diritti nel lavoro agile, il Welfare Pubblico e Universale, una pensione dignitosa a 60 anni di età, il diritto al lavoro, a salari e carriera senza discriminazioni, soprattutto per le donne, contro le politiche di austerity, contro la forma di controllo classista, contro la precarietà lavorativa e sociale".