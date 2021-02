È stato annunciato per la giornata di lunedì 8 febbraio uno sciopero di quattro ore dei lavoratori di Atm. Le organizzazioni sindacali hanno annunciato che i dipendenti incroceranno le braccia per quattro ore, dalle 9.30 alle 13.30. A rischio il servizio di metropolitane, tram, autobus in mattinata.

Sciopero Atm lunedì 8 febbraio: mezzi fermi per quattro ore

"Per lunedì 8 febbraio, con distinte proclamazioni, – si legge in una nota di Atm – le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Fast Confsal, hanno proclamato, a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto, uno sciopero nazionale di 4 ore, cui ha aderito anche la segreteria territoriale di Milano del sindacato Orsa Trasporti, che interesserà anche i lavoratori dell'Atm di Milano".

La vertenza in merito al contratto nazionale del settore

La mobilitazione riguarda personale viaggiante urbano ed extraurbano, addetti alla biglietteria, impiegati, funzionari e operai. La decisione di incrociare le braccia è stata presa per rilanciare le rivendicazioni sulla vertenza in corso sul rinnovo del contratto collettivo di settore che è scaduto il 31 dicembre 2017. I sindacati chiedono di intervenire nelle aziende "relativamente al prospetto paga e al rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente sull’orario di lavoro del personale mobile". L'ultimo sciopero dei mezzi Atm risale allo scorso 25 novembre. Anche in quel caso l'agitazione fu di quattro ore, senza particolari disagi per i trasporti. È invece dello scorso 25 e 26 gennaio l'ultima mobilitazione del personale di Trenord.