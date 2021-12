Sciopero generale, migliaia di persone per il corteo di Cgil e Uil a Milano Corteo di Cgil e Uil a Milano per lo sciopero generale indetto per oggi, 16 dicembre. Interventi finali all’Arco della Pace, in collegamento con Roma. Possibili disagi per alcune linee di bus e tram.

A cura di Francesco Loiacono

I sindacati Cgil e Uil scendono in piazza anche a Milano per lo sciopero generale indetto per la giornata di oggi, giovedì 16 dicembre. Oltre ai possibili disagi sul fronte dei trasporti pubblici e dei treni regionali (qui l'aggiornamento della situazione), nel capoluogo lombardo si tiene uno dei tanti cortei previsti in diverse città italiane. A Milano sono confluiti migliaia di manifestanti da tutto il Nord Italia: il punto di ritrovo è piazza Castello, da dove il corteo parte alla volta dell'Arco della Pace in corso Sempione, dove si terranno gli interventi conclusivi, col collegamento previsto con la piazza di Roma per le conclusioni dei segretari nazionali dei sindacati Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri.

Le ragioni dello sciopero

È stato Massimo Bonini, segretario della Camera del lavoro di Milano, a spiegare in un suo intervento le ragioni dello sciopero: "Nella prima legge di bilancio espansiva dopo tanti anni manca tanto: il lavoro di qualità contro la precarietà, attenzione ai redditi medio bassi, il sociale. Si sancisce ancora di più la distanza tra la politica e le esigenze reali dei cittadini". Al di là della necessità di ridurre le disuguaglianze, Bonini ha sottolineato come i sindacati si aspettassero di più dal governo per quelle categorie – sanitari, dottori, infermieri, commessi, magazzinieri, operai, rider, autisti, conducenti di mezzi di trasporto, addetti alle pulizie, tecnici di ogni tipo – che hanno rischiato maggiormente durante la pandemia: "Ci aspettavano di più dal Governo, ci aspettavamo che ai lavoratori venisse riconosciuto questo ruolo e l’importanza che hanno avuto".

Le conseguenze del corteo sui mezzi

Per quanto riguarda le ripercussioni del corteo sui mezzi pubblici, Atm ha informato che la manifestazione potrebbe coinvolgere le seguenti linee di superficie (tram e autobus): 1, 4, 10, 50, 57, 58, 61 e 94. Di conseguenza le corse di queste linee potrebbero subire modifiche o cambi di percorso.