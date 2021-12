Sciopero 16 dicembre a Milano e in Lombardia, gli orari garantiti di Atm per metro, bus e tram Il 16 dicembre è stato indetto dalla Cgil e dalla Uil lo sciopero generale nel settore pubblico e privato. Questo a MIlano potrebbe coinvolgere i mezzi dell’Atm e i bus dell’Agi, che potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Possibili disagi anche per i treni.

Giovedì 16 dicembre è stato indetto lo sciopero nazionale contro la manovra del governo Draghi. Disagi nel settore pubblico e privato. A Milano sono a rischio anche i mezzi pubblici Atm e quindi le relative metropolitane, ma anche i bus e i tram. L'agitazione è stata indetta "a sostegno alle proposte sindacali su precarietà, pensioni, fisco, lavoro e per la modifica alla legge di Bilancio". I sindacati Cgil e Uil hanno in più occasioni precisato che lo sciopero sarà effettuato nel pieno rispetto delle norme in merito ai servizi pubblici essenziali. Quest'agitazione arriva solo pochi giorni dopo quella che ha coinvolto il sistema ferroviario regionale lombardo, il 14 dicembre.

Sciopero Atm 16 dicembre a Milano, gli orari di metro e bus

Lo sciopero nel capoluogo lombardo, come comunicato dall'azienda in una nota, potrebbe riguardare le linee Atm dalle ore 8:45 alle ore 15 e dalle ore 18 fino al termine del servizio. Si potranno seguire gli sviluppi dello stop dei mezzi e la situazione del trasporto pubblico delle linee in città anche attraverso i canali social di Atm.

Sciopero dei bus Agi a Milano e in Lombardia, le fasce garantite

Potrebbero subire ritardi o cancellazioni le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus dall'inizio servizio fino alle 5:29 e nelle fasce orarie comprese tra le 8:30 e le 14:59 e tra le 18 e il termine del servizio. Saranno invece garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5:30 alle ore 8:29 e dalle ore 15 alle ore 17:59. In merito alla funicolare Como-Brunate, a Como l’agitazione potrebbe provocare disagi e ritardi dalle 8:30 alle 16:30 e dalle ore 19:30 al termine del servizio.

Sciopero dei treni a Milano e in Lombardia

Giovedì 16 dicembre dalla mezzanotte alle ore 21 lo sciopero generale potrà registrare delle adesioni da parte del personale dei gestori delle infrastrutture Ferrovienord e RFI. Per questo, nonostante Trenord non sia coinvolta dall’agitazione, il servizio ferroviario lombardo potrà subire limitazioni o cancellazioni. Saranno previste fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.