Sciopero a Milano e Lombardia il 27 e 28 febbraio, stop ai treni Trenord: orari e fasce di garanzia

Foto di repertorio

Dalle ore 21 di oggi, venerdì 27 febbraio, fino alle ore 20.59 di domani, sabato 28 febbraio, è in programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge anche i treni Trenord a Milano e in Lombardia.

In particolare, oggi viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22. Mentre domani, sabato 28, saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 e dalle ore 21 durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”.

La protesta è stata proclamata da diverse organizzazioni sindacali – Cub trasporti, Sgb, Usb lavoro privato – per chiedere salute, sicurezza e migliori condizioni di lavoro e salario, soprattutto dopo i recenti fatti di cronaca che hanno visto due deragliamenti di treni merci nei pressi di Verona e Genova, e un treno merci spezzato in prossimità di Firenze.

Sciopero dei treni a Milano e Lombardia il 27 e 28 febbraio, orari e fasce di garanzia

Per lo sciopero del 27 e 28 febbraio, le fasce orarie di garanzia previste – in particolare per la giornata di sabato 28 – sono dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 e dalle ore 21 durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”, come specificato sul sito ufficiale di Trenord.

Inoltre, nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, Trenord spiega che sono messi a disposizione bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per la linea RE54. (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.)

per la linea RE54. (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.) Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

L'elenco dei treni garantiti Trenord il 27 e 28 febbraio durante lo sciopero

Come riportato in una tabella diffusa sul sito ufficiale di Trenord, a questo link è possibile consultare l'elenco completo dei treni garantiti in particolare nella giornata di sabato 28 febbraio.

Sciopero dei treni Trenord il 27 e 28 febbraio, le motivazioni della protesta

Come spiegato dal sindacato Cub, in una nota diffusa, alla base delle motivazioni dello sciopero ci sono alcuni recenti fatti di cronaca: "Lunedì 23 febbraio, nel giro di poche ore, due deragliamenti di treni merci nei pressi di Verona e Genova. Pochi giorni fa un treno merci spezzato in prossimità di Firenze. Fortunatamente nessun danno alle persone. I casi si susseguono senza fine e rincorrono la corsa al profitto e la totale deregulation che caratterizza il settore merci".

E prosegue: "Una giungla di contratti scandalosi, prestazioni lavorative infinite, desertificazione degli scali e manutenzione che si commenta da sola. Nessuno vuole mettere mano a questa deriva e così, a fronte degli allarmi dei lavoratori che da anni ormai scioperano in maniera autogestita come Assemblea Nazionale PDM/PDB e con le sigle di base che la sostengono, dal sistema consociativo che lega aziende e sindacati firmatari si sente parlare solo di peggioramenti all’orario di lavoro con dirette conseguenze sulla sicurezza. Le parole d’ordine sono competitività, flessibilità, mercato. Le parole d’ordine che definiscono il profitto diventate ormai patrimonio e guida dei sindacati che firmano i contratti".

"Una evidente degenerazione che ci mette davanti addirittura a recenti intese, basate su pericolosissime modifiche normative, per la condotta dei treni merci con un solo macchinista. Sarebbe il punto di non ritorno, la certificazione della sicurezza depennata e ridotta ad un mero calcolo statistico. A corollario di questo processo un incensante lavorio per destrutturare definitivamente Mercitalia, come ultimo simulacro statale da abbattere per spalancare definitivamente le porte alla dottrina del “zero regole”. Un arretramento ai decenni più bui per il mondo del lavoro. Tutto ciò non è lontano dal trasporto viaggiatori, anch’esso indirizzato, contratto dopo contratto, sullo stesso sentiero fatto di tagli al personale dei treni, delle stazioni e diretto a deregolamentare lavorazioni e diritti. Nulla è irreversibile ma serve l’impegno individuale e collettivo di chi questo stato di cose lo subisce quotidianamente: i ferrovieri. Senza delegare. La vertenza cominciata con Assemblea Nazionale PDM/PDB e il sindacalismo di base per salute, sicurezza e migliori condizioni di lavoro e salario va avanti", conclude il sindacato.

Atm non aderisce allo sciopero del 27 e 28 febbraio: garantiti bus, metro e tram a Milano

Per questo sciopero nazionale, in programma tra il 27 e il 28 febbraio, Atm – l'azienda di trasporto pubblico milanese – non aderisce né è coinvolta. Pertanto tutti i servizi di Atm si svolgeranno regolarmente. Metro, bus e tram non subiranno modifiche a corse o orari.