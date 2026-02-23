milano
Sciopero dei treni a Milano e Lombardia il 27 e 28 febbraio, in arrivo lo stop di Trenord: orari e modalità

Le organizzazioni sindacali hanno annunciato un nuovo sciopero ferroviario: l’agitazione inizierà alle ore 21:00 di venerdì 27 febbraio e terminerà alle ore 20:59 di sabato 28.
A cura di Giulia Ghirardi
È stato proclamato un nuovo sciopero nazionale del trasporto ferroviario della durata di 24 ore. A darne notizia sono state le organizzazioni sindacali Cub Trasporti e il Sindacato generale di base che hanno annunciato che l'agitazione inizierà alle ore 21:00 di venerdì 27 febbraio e terminerà alle ore 20:59 di sabato 28.

Alla protesta aderirà anche Trenord, con possibili ripercussioni significative sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. La mobilitazione potrebbe comportare cancellazioni, ritardi e variazioni di percorso sia per i treni regionali sia per le linee suburbane e i collegamenti aeroportuali, con disagi per pendolari, studenti e viaggiatori del fine settimana.

Come previsto dalla normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, saranno assicurate le fasce di garanzia, durante le quali dovrà essere assicurato un numero minimo di collegamenti, in particolare nelle ore di maggiore affluenza. Al di fuori di queste finestre, la circolazione potrà subire riduzioni o sospensioni, motivo per cui si consiglia ai passeggeri di verificare in anticipo lo stato del proprio treno attraverso i canali ufficiali delle aziende ferroviarie.

Secondo le sigle promotrici, lo sciopero è stato indetto per richiamare l'attenzione sulle condizioni di lavoro del personale, sulla sicurezza e sul rinnovo dei contratti. Tra le criticità segnalate figurano la carenza di organico, l'aumento dei carichi di lavoro e la richiesta di maggiori tutele salariali e normative per i lavoratori del comparto ferroviario.

