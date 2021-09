Schianto tra auto e moto: ragazzo di 19 anni ricoverato in gravissime condizioni Un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente stradale verificatosi oggi pomeriggio, domenica 5 settembre, ad Alta Valle Intelvi in provincia di Como. Il 19enne era a bordo della sua moto quando si sarebbe schiantato contro un’auto. Sul posto anche i carabinieri per tutti i rilievi del caso.

A cura di Ilaria Quattrone

immagine di repertorio

Grave incidente stradale in provincia di Como: un ragazzo di 19 anni si è schiantato contro un'automobile. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 5 settembre. Sul posto sono arrivati i soccorsi che, visto le ferite riportate dal giovane, lo hanno trasferito in codice rosso. Presenti anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Il 19enne trasportato in codice rosso

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato poco dopo le 15.30. Sulla provinciale di Alta Valle Intelvi sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un elicottero partito da Bergamo. Dopo aver fornito le prime cure, lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Il 19enne è stato ricoverato in gravi condizioni. I carabinieri del comando di Menaggio stanno cercando di capire cosa sia successo e accertare eventuali responsabilità.

A Darfo, un 16enne è morto dopo un incidente con lo scooter

Ieri sera un ragazzo di 16 anni ha perso la vita a causa di un altro incidente stradale: poco dopo la mezzanotte di ieri, sabato 4 settembre, si è schiantato con il suo scooter. La tragedia è avvenuta a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. Daniele Corrent è morto poco ore dopo essere arrivato agli Spedali Civili di Brescia: le ferite riportate erano troppo gravi. La tragedia ha sconvolto l'intera comunità di Pisogne dove il 16enne risiedeva. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe schiantato contro un manufatto.