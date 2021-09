Si schianta con il suo scooter: Daniele muore in ospedale all’età di 16 anni Daniele Corrent è morto all’età di 16 anni a causa di un incidente stradale: il ragazzo avrebbe perso il controllo del suo scooter e si sarebbe schiantato. Nonostante la corsa in ospedale, è morto poche ore dopo il suo ricovero a causa delle ferite riportate. Tutta la comunità di Pisogne, comune in provincia di Brescia, si stringe attorno alla sua famiglia.

A cura di Ilaria Quattrone

La vittima dell’incidente (Fonte: Giro delle Creste Facebook)

Daniele Corrent aveva solo 16 anni: poco dopo la mezzanotte di ieri, sabato 4 settembre, si è schiantato con il suo scooter a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia, nella bassa Val Camonica. Nonostante la corsa in ospedale, il ragazzo è morto poco dopo ore: le ferite riportate erano troppo gravi. Tutta la comunità di Pisogne, comune di cui era residente, si stringe attorno alla famiglia e agli amici.

Daniele è morto poco ore dopo il suo ricovero

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia è arrivato alle 00.13: sul posto sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza, un'auto medica e un elicottero. Quest'ultimo ha trasferito il ragazzo in codice rosso agli Spedali Civili. Il 16enne è arrivato in condizioni disperate e poche ore dopo il suo ricovero, è deceduto. Oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Al momento sembrerebbe che Daniele abbia perso il controllo del mezzo e si sia schiantato contro un manufatto.

Appassionato di motori, corsa e trekking

Appassionato di motori, corsa e trekking, Daniele è stato un giovanissimo atleta di Pisogne. Su Facebook sono diverse le persone che hanno voluto ricordarlo e hanno espresso il proprio cordoglio. Sulla pagina Facebook, "Giro delle Creste", si legge: "Tutto lo staff del #girodellecreste2021 si stringe attorno alla famiglia di Daniele Corrent, giovanissimo atleta pisognese ed appassionato di corsa in montagna, scomparso a causa di un tragico incidente questa notte. Aveva preso parte al Giro dello scorso luglio: era un runner promettente, di sicuro avvenire. Per te, una preghiera".