Scende dalla sua auto rimasta in panne nel buio e muore travolta da una macchina: chi era Mariachiara Bossi Mariachiara Bossi, 47 anni di Cardano al Campo, è morta travolta da un'auto mentre dopo esser scesa dalla sua macchina in panne.

A cura di Giorgia Venturini

La sua auto è andata in panne mentre si trovava in mezzo alle campagne del Lodigiano, tra Salerano sul Lambro e Lodi Vecchio. Subito dopo è scesa dall'auto per cercare un modo di segnalare agli altri automobilisti la sua auto: la zona era quasi isolata, era mezzanotte ed era buio. Ma pochi minuti dopo essere scesa dalla sua macchina è stata travolta da un'altra auto. La vittima è Mariachiara Bossi, 47 anni di Cardano al Campo.

Stando alla prima dinamica di quanto accaduto, l'automobilista ha visto troppo tardi la 47enne: alla guida dell'auto che l'ha investita c'era un uomo di 60 anni che ha subito allertato i soccorsi. Purtroppo tutti i tentativi per salvare la vita alla donna sono apparsi vani: è morta poco dopo l'arrivo all'ospedale di Vizzolo Predabissi. I carabinieri sono al lavoro per cercare di ricostruire i fatti nei minimi particolari. Subito dopo l'incidente i due veicoli sono stati posti sotto sequestro.

Ora in tanti piangono Mariachiara Bossi, è molto conosciuta tra gli abitanti di Cardano del Campo dove viveva con la mamma Alberta. Per anni aveva vissuto anche a Gallarate e a Milano. In molti la ricorderanno per il suo impegno nella politica: nel 2007 e nel 2021 infatti si era candidata alle elezioni a Cardano e a Gallarate schierandosi con Forza Italia. Entrambi i leader locali di partito hanno dato la notizia e fatto le condoglianza alla famiglia. Mariachiara lascia la madre e la sorella. Il padre era morto poco tempo fa. I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Sant’Anastasio martedì 10 settembre alle 15.30 a Cardano al Campo, in provincia di Varese.