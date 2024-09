video suggerito

Si schianta contro un’altra auto e rimane intrappolata: una donna muore dopo una settimana in ospedale Adriana Manestrini, la donna rimasta coinvolta in un incidente a Ceresara (Mantova), è morta una settimana dopo il ricovero in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Non ce l'ha fatta Adriana Manestrini, la donna rimasta coinvolta in un incidente a Ceresara, all'incrocio tra Via Testa che porta invece a Guidizzolo, in provincia di Mantova. Purtroppo è morta all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo una settimana dal ricovero.

Stando alla dinamica di quanto accaduto, la donna, 85enne, era a bordo della sua auto quando è andata a schiantarsi con un'altra macchina. Per alcuni minuti è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per riuscire a uscire dall'auto. Sul posto si erano precipitati anche i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Adriana Manestrini è stata rianimata sul posto prima del trasferimento in ospedale in codice rosso con l'elicottero. Fin da subito le sue condizioni sono apparse gravissime. Nella giornata di ieri domenica 22 settembre è morta in ospedale. Il funerale verrà celebrato martedì mattina alle 10, nella chiesa parrocchiale di Ceresara. La donna lascia il marito e tre figli.