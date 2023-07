Scappano dai carabinieri ad alta velocità: l’auto è stata trovata capovolta in un canale, ricercati Un’automobile è finita nel canale dopo un folle inseguimento con i carabinieri: è successo in provincia di Cremona. Non c’è alcuna traccia dei passeggeri.

A cura di Ilaria Quattrone

Un'automobile è finita in un canale dopo un inseguimento con i carabinieri: è successo a Robecco d'Oglio, un territorio che si trova nella provincia di Cremona. I passeggeri non sono stati trovati all'interno del veicolo e quindi, in questo momento, sono ricercati dalle forze dell'ordine.

L'inseguimento con i carabinieri

L'episodio si è verificato nella mattinata di sabato 8 luglio. I carabinieri della stazione di Robecco erano infatti impegnati in un intervento per il contrasto allo spaccio delle droghe nel territorio del comune di Corte de' Cortesi e precisamente lungo la strada provinciale Sp 86.

A un certo punto, hanno tentato di fermare un'automobile, una Toyota, con a bordo alcune persone sospette. Queste, alla vista dei militari, si sono date alla fuga in direzione Cremona. Ne è nato un inseguimento: l'auto avrebbe effettuato anche alcuni sorpassi pericolosi rischiando così di provocare incidenti stradali.

L'auto appartiene a una società di noleggio

Si è poi immessa in un percorso ciclo-pedonale ed è riuscita a far perdere le proprie tracce. Sembrerebbe però che la loro corsa sia terminata all'interno di un canale artificiale. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno trascinato l'auto fuori dall'acqua, ma nell'abitacolo non c'era nessuno.

Dagli accertamenti è emerso che il veicolo è intestato a una società di noleggio e a Milano ne era stata denunciata l'appropriazione indebita: l'auto infatti non era stata restituita nei tempi pattuiti. All'interno è stato trovato un marsupio: dentro c'erano 560 euro e alcuni telefoni cellulari che sono stati sequestrati. Inoltre sembrerebbe che prima di finire nel canale, abbia urtato il mezzo di una donna.