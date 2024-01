Scappano dagli agenti sparandogli contro e percorrendo contromano viale Fulvio Testi: si cercano 3 uomini La polizia ha inseguito tre uomini che giravano a bordo di un’auto a volto coperto e con i fanali spenti in zona Bicocca a Milano nella notte tra il 9 e 10 gennaio. I sospettati, però, sono riusciti a far perdere le loro tracce scappando a piedi a Parco Nord. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Tre uomini sono riusciti a fuggire dalla polizia nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 gennaio in zona Bicocca, a Milano. Gli agenti li avevano notati girare in auto con i fanali spenti e con il volto coperto in via Chiese, ma li hanno persi di vista quando i tre hanno abbandonato la vettura per scappare all'interno dell'area verde del Parco Nord. Durante l'inseguimento, sono stati esplosi diversi colpi di pistola (che poi si è scoperto essere una scacciacani). La polizia ora è sulle loro tracce e l'ipotesi è che quei tre fuggitivi possano far parte di una banda di ladri d'appartamento.

L'auto che girava con i fanali spenti

Erano circa le 4 del mattino del 10 gennaio quando una Volante del commissariato Greco Turro ha notato una Mercedes Classe B viaggiare con i fanali spenti in via Chiese, in zona Bicocca, nella periferia nord di Milano. Quando si sono avvicinati, gli agenti hanno visto che due dei tre uomini a bordo avevano il volto coperto.

Sentendosi braccati, i tre sono partiti a tutta velocità imboccando contromano viale Fulvio Testi. Durante l'inseguimento, uno di loro ha sparato un colpo con quella che si è scoperta essere una scacciacani e si sono infilati nella pista ciclabile che inizia alla fermata della metropolitana Bignami, sulla linea lilla.

La fuga a Parco Nord e gli spari contro gli agenti

Arrivati nei pressi del Parco Nord, hanno abbandonato l'auto (che poi è risultata rubata) e, prendendo via Gian Carlo Clerici a Bresso, hanno proseguito la fuga a piedi. Mentre si trovavano all'interno dell'area verde, uno di loro ha sparato contro gli agenti che li stavano inseguendo. Durante i rilievi, la Scientifica ha trovato due bossoli caricati a salve.

I poliziotti hanno risposto al fuoco sparando due colpi in aria, con l'intenzione di interrompere la loro corsa. Tuttavia, i fuggitivi sono riusciti a far perdere le loro tracce grazie anche al buio della notte. Ora la polizia sta indagando per poterli rintracciare, magari con l'aiuto delle telecamere di sorveglianza presenti lungo il percorso della fuga.