Scappa dalla comunità e si perde: ragazzino di 15 anni salvato dalla polizia locale Un ragazzino di quindici anni è scappato da una comunità in provincia di Salerno ed è arrivato a Seregno (Monza e Brianza): è andato dalla polizia locale che lo ha assistito e collocato in un’altra struttura.

Un ragazzino di quindici anni è stato salvato dalla polizia locale di Seregno, un comune che si trova nella provincia di Monza e Brianza. Nella mattinata di ieri, giovedì 15 giugno, l'adolescente si è diretto allo sportello degli agenti. Ha raccontato di essere fuggito dalla comunità in cui era ospite e di essere andato alla stazione dove ha poi preso un treno diretto in Lombardia.

Il ragazzino è arrivato dalla polizia locale di Seregno affamato e assetato

La struttura si trovava vicino Salerno e dopo alcune ore di viaggio è arrivato a Seregno. Una volta sceso dal treno, si è reso conto di non sapere dove andare. Il ragazzino era stanco, affamato e assetato ed è stato subito preso in carico dalla polizia locale. Gli investigatori gli hanno infatti dato cibo e acqua. Non è chiaro perché il ragazzino sia fuggito di lì. Gli agenti della Locale hanno svolto tutti i procedimenti necessari a identificare il giovane.

Dagli approfondimenti è emerso che nei suoi confronti era stata emessa una denuncia di scomparsa che era stata presentata cinque giorni prima negli uffici comunali del territorio in cui si trova la comunità.

È stato portato in un'altra comunità in provincia di Lecco

I poliziotti hanno così contatto i servizi sociali comunali così da potersi mettere in contatto con la comunità in cui era ospite. È però emerso che nel frattempo erano arrivati nuovi ragazzi e che per il quindicenne non c'era più alcun posto letto disponibile. È stata così trovata una nuova comunità in provincia di Lecco che lo ha accolto.