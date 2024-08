video suggerito

Sbanda con l’auto e invade la corsia opposta: donna muore sul colpo in uno scontro frontale Una donna di 50 anni è morta in uno scontro frontale a Cremona: ha sbandato con l’auto invadendo la corsia opposta. Lo schianto con un’altra auto è stato inevitabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Gravissimo incidente questa mattina a Cremona. Verso le 5.30 c'è stato un violento scontro frontale tra due auto: purtroppo nell'impatto è morta una donna di 50 anni. L'altro automobilista convolto è un uomo di 52 anni: è stato soccorso e portato in ospedale ma non è in pericolo di vita.

Ora si sta cercando di ricostruire cosa sia successo. Stando alla prima ricostruzione dell'accaduto, la vittima era alla guida Lancia Y e stava procedendo verso la città dalla zona industriale quando avrebbe perso il controllo dell'auto sbandando. L'auto purtroppo ha invaso la corsia di marcia opposta: l'impatto frontale con la Renault Megane condotta dal 52enne è stato inevitabile. Purtroppo nulla sono serviti tutti i tentativi per salvare la vita alla donna. Sul posto anche le forze dell'ordine che sono al lavoro per cercare