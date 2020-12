I carabinieri hanno dovuto sfondare la porta con un'ascia per salvare la vita a un 17enne a terra privo di sensi nella sua abitazione. È quanto successo attorno alle 20 di mercoledì 16 dicembre in un'abitazione di via Don Gelmini a San Colombano al Lambro, alle porte di Milano. Stando a quanto riferito dai carabinieri, il ragazzo dal pomeriggio non rispondeva al telefono, cosa che aveva fatto preoccupare non poco il padre che verso sera avrebbe deciso di chiamare il 112 dopo l'ennesima telefonata senza risposta.

I militari sono entrati in casa grazie all'ascia del vicino

I carabinieri, intervenuti nell'abitazione pochi minuti dopo la chiamata, hanno provato a suonare il citofono ma anche in questo caso non hanno ricevuto riposta da parte del minore. Fino alla scoperta del corpo: da una finestra i militari hanno visto il ragazzo steso a terra apparentemente privo di sensi. Così non hanno atteso un secondo di più e hanno provato a entrare cercando di buttare giù la porta di legno massiccio, ma senza successo. Fondamentale è stato l'intervento del vicino di casa: a risolvere la situazione è stato infatti l'uomo dell'abitazione a fianco che si è presentato ai carabinieri con in mano la sua ascia. Ed è stato proprio grazie a questo attrezzo che i militari sono riusciti finalmente ad abbattere la porta e a soccorrere il ragazzo.

Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita

Il giovane è stato trovato steso a terra privo di sensi, ma vivo. L'intervento dei paramedici del 118 ha permesso anche di prestare le prime cure al 17enne sul posto prima di trasportarlo al pronto soccorso di Codogno per ulteriori accertamenti. Fortunatamente il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.