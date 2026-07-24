Ha una crisi epilettica mentre guida e finisce in un fosso: i carabinieri lo salvano mentre stava per soffocare

Un uomo di 67 anni ha avuto una crisi epilettica mentre guidava l’auto a Castel Goffredo (Mantova): è finito in un fosso. Quando i carabinieri lo hanno trovato, stava soffocando: lo hanno salvato.

Una storia che ha avuto un lieto fine. I campi di Costel Goffredo, comune della provincia di Mantova, proprio nella giornata di ieri, giovedì 23 luglio, hanno fatto da scenario a un evento che rischiava di avere un epilogo tragico. Un uomo, a causa di una crisi epilettica, è finito con la sua automobile in un fosso poi stava rischiando di rimanere soffocato. Il provvidenziale intervento dei carabinieri, ha permesso che venisse salvato.

L'episodio è avvenuto lungo la strada provinciale 8 dove un uomo ha segnalato al numero unico delle emergenze 112, di aver visto un'automobile di colore grigio in un fosso. Sono stati così inviati i carabinieri in servizio nella compagnia di Castiglione delle Stiviere che hanno avuto difficoltà a raggiungere il luogo. Per raggiungere l'automobile, infatti, hanno dovuto percorrere oltre duecento metri di campo. Appena arrivati, hanno trovato un uomo – un 67enne – in crisi epilettica: faceva fatica a respirare ed era praticamente cianotico. È plausibile che si sia sentito male mentre stava guidando e che il malore gli abbia fatto perdere il controllo dell'automobile facendolo poi finire nel fosso.

I carabinieri lo hanno portato fuori dall'automobile, lo hanno messo in posizione di sicurezza e hanno chiamato i soccorsi. Nel frattempo, il 67enne ha ripreso a respirare. Gli operatori sanitari del 118, appena arrivati, lo hanno stabilizzato e portato all'ospedale civile di Mantova in codice giallo, che significa che non è in gravi condizioni e nemmeno in pericolo di vita. È stato ricoverato nel reparto di neurologia dove ha svolto tutti gli accertamenti del caso.