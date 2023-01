Matteo Salvini dona il sangue a Milano e posta la foto: il dito medio del medico diventa virale Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini a Milano per donare il sangue. Ma nella foto di gruppo spunta un particolare che ha attirato l’attenzione degli utenti di Twitter. Critica politica o posa casuale?

Foto di gruppo in allegria. "Cominciare la giornata con una donazione di sangue all’AVIS Milano (siamo arrivati a 88) in compagnia di tanti ragazzi e ragazze, aiutando qualcuno che ha bisogno, fa bene all’anima e alla salute", il post che la accompagna, scritto dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in persona. Emoticon sorridenti, punti esclamativi. Ancora più gioiosa la chiosa del testo: " Evviva tutti i Donatori e tutti i Volontari!". Ma c'è uno di loro che probabilmente non condivide questo entusiasmo, e magari nemmeno la figura del leader leghista. È uno dei medici ritratti in fotografia, che proprio nel momento dello scatto collettivo fa (forse) partire un piccolo ma significativo gesto: un dito medio.

I commenti degli utenti su Twitter: "Quel dito medio…"

Discreto, timidamente rivolto verso il basso, con nonchalance. Quasi impercettibile. Ma il gesto (o meglio il gestaccio) del giovane medico non sfugge certo allo sguardo attento degli utenti di Twitter, dove Matteo Salvini ha deciso di pubblicare l'immagine. "Quel dito medio…", fanno notare in tantissimi. "Caro Matteo, il dottore all'estremità sinistra della foto ha spento te e la tua stupida voglia di apparire". E ancora, tra le stoccate: "Il bene si fa senza ostentarlo, altrimenti sembra quasi che si voglia ottenere qualcosa in cambio. Fatto da un personaggio politico diventa una dimostrazione di ipocrisia fatta per ottenere consensi. Il signore in camice a sinistra lo ha fatto capire con un gesto". Insomma: critica politica o posa casuale? Chissà. Il dottore, nel frattempo, tace senza rivendicare l'azione. In ogni caso, però, i suoi fan sembrano essere già parecchi. "Idolo del giorno", il commento di un seguace. Addirittura, per alcuni: "Il dottore sulla sinistra? Semplicemente un mito".