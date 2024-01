Salta la coda in farmacia con il figlio disabile: un altro cliente lo picchia e lo manda in ospedale Un 65enne è stato aggredito all’interno di una farmacia del centro storico di Treviglio. L’uomo era accompagnato dal figlio disabile ed è stato chiamato al banco senza prendere il numero per la coda, scatenando così l’ira di un altro cliente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

152 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

È accaduto all'interno della farmacia Piccinelli di via Verga, pieno centro storico di Treviglio (Bergamo). Ieri pomeriggio intorno alle 17.15 un 65enne è stato picchiato da un altro cliente che gli si era scagliato contro perché colpevole di aver saltato la fila senza aver atteso il proprio turno: l'uomo era accompagnato dal figlio disabile, e forse per questo è stato chiamato al banco senza prendere il numero come tutti gli altri presenti.

Un fatto che ha scatenato l'ira di uno dei presenti, che si è visto ingiustamente scavalcato. Da lì è partita una discussione accesa, finita in breve tempo con il 65enne a terra: è stato colpito dal cliente inferocito, davanti agli occhi increduli delle altre persone in coda, mentre si dirigeva all'uscita del negozio. I soccorsi sono stati immediati, mentre l'aggressore usciva dalla farmacia. Per le botte ricevute al cranio il 65enne è stato accompagnato al Pronto soccorso di Treviglio in codice giallo, dove è rimasto precauzionalmente in osservazione tutta la notte ed è stato poi dimesso solo la mattina seguente, con una prognosi minima.

Gli agenti di polizia, intervenuti in farmacia, nel giro di pochi minuti sono riusciti a risalire all’aggressore. Spetterà ora alla vittima procedere con un'eventuale querela di parte.