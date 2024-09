video suggerito

Sale sul tetto di casa per fare alcuni lavori e precipita: muore un uomo nel Comasco Un uomo di 80 anni è morto precipitando per alcuni metri dopo essere salito sul tetto di casa per svolgere alcuni lavori: tutto è accaduto a Carlazzo, in provincia di Como.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Era salito sul tetto di casa sua per svolgere alcuni lavori di manutenzione, poi la tragedia. Un uomo di 80 anni è morto precipitando per alcuni metri. A dare l'allarme al 112 sono stati i suoi parenti che lo hanno trovato a terra verso le 8.30. La vittima è Graziano Caneva.

Stando alla dinamica di quanto accaduto, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto dalla scala mentre stava facendo alcuni lavori sul tetto di casa sua a Carlazzo, in provincia di Como. Non è escluso che l'uomo si sia sentito male mentre stava facendo i lavori. A indagare per capire cosa sia successo nel dettaglio sono i carabinieri di Menaggio, in provincia di Como.

Sembrerebbe che l'80enne volesse fare alcuni lavori sul tetto di casa: una volta su sarebbe caduto dalla scala precipitando e cadendo violentemente sull'asfalto. Potrebbe essere morto sul colpo. I medici legali potrebbero intervenire per capire precisamente le cause del decesso.