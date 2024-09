video suggerito

Sale sul tetto per un lavoro a Zogno, ma perde l’equilibrio e cade da 5 metri: morto Luigi Persico Luigi Persico è morto lo scorso venerdì 31 agosto a Zogno (Bergamo). Il 49enne, artigiano edile, era salito su un tetto per un sopralluogo quando è caduto da un’altezza di 5 metri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 49enne di Zogno (in provincia di Bergamo) è morto lo scorso venerdì 31 agosto in seguito a un incidente sul lavoro. L'uomo, Luigi Persico, si trovava sul tetto di una casa per un sopralluogo prima di un lavoro quando, per cause ancora non note, è caduto precipitando per cinque metri. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa del cliente che abitano di fronte all'edificio, ma all'arrivo dei soccorsi per l'artigiano 49enne non c'era più niente da fare. Per le indagini del caso sono stati attivati i carabinieri della Compagnia di Zogno e i tecnici dell'Agenzie di tutela della salute (Ats) di Bergamo.

L'incidente è avvenuto in una casa di via Costa Berlendis, nella parte storica della frazione Somendenna. Un residente si era rivolto a Persico, stimato artigiano della zona, per la sistemazione del tetto. Il 49enne era arrivato nell'abitazione intorno a mezzogiorno del 31 agosto ed era salito sul tetto per visionare le tegole da sostituire. All'improvviso, forse a causa di un malore, ha perso l'equilibrio ed è caduto precipitando da un'altezza di cinque metri.

I sanitari, chiamati da due residenti che abitano nel palazzo di fronte, lo hanno trovato disteso a terra tra il marciapiede e il cemento. È stato fatto alzare in volo anche l'elisoccorso, ma per il 49enne non c'era più niente da fare.

Leggi anche Cade da 4 metri al lavoro e muore 10 giorni dopo in ospedale: la Procura indaga sul decesso di Paolo Gatta

Persico era un muratore esperto. Aveva un'azienda edile in proprio, era volontario dell'associazione Oasi e anche consigliere del gruppo alpini. Gli accertamenti del caso sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Zogno e l'Ats di Bergamo, ma al momento sembrerebbero non esserci dubbi sulla natura accidentale del fatto.