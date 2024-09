video suggerito

Chi era Riccardo Gozzi, l'operaio precipitato da 8 metri d'altezza: domani avrebbe compiuto 50 anni Incidente sul lavoro a Darfo Boerio Terme: Un operaio di 49 anni è precipitato da una piattaforma ed è morto. La vittima si chiamava Riccardo Gozzi e domani avrebbe compiuto 50 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella mattinata di ieri, sabato 14 settembre, si è verificato un infortunio sul lavoro a Darfo Boerio Terme, comune che si trova in provincia di Brescia. Un operaio di 49 anni è precipitato da una piattaforma ed è morto. La vittima si chiamava Riccardo Gozzi.

Ieri mattina stava svolgendo alcuni "lavori di manutenzione" alla carpenteria Damioli. Gozzi è entrato nel cestello della piattaforma ed è salito fino a circa otto metri d'altezza. A un certo punto, per cause ancora da accertare, è precipitati. I colleghi hanno solo sentito il tonfo. Hanno subito chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica.

I medici e i paramedici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica. Tra le ipotesi c'è la possibilità che potrebbe essersi sporto troppo dal cestello. La Procura di Brescia sta indagando per omicidio colposo.

Gozzi abitava a Niardo, ma era originario di Cevo. E proprio qui si svolgeranno domani, lunedì 16 settembre, i funerali. Stasera invece alle 19 ci sarà una veglia funebre nella sua abitazione. Domani Gozzi avrebbe compiuto cinquant'anni.

Certo, ci si chiede anche come tutto possa essere accaduto. Tra le ipotesi prese in considerazione nella prima ricostruzione ci sarebbe anche quella secondo cui l’uomo potrebbe essersi sporto dal cestello. Ma nessuno era presente per poter testimoniare. Anche la procura di Brescia è al lavoro per fare luce sulla morte del 49enne.