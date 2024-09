video suggerito

Operaio cade da un'impalcatura per otto metri e muore sul colpo: è la seconda vittima sul lavoro in due giorni Questa mattina è morto un uomo di 49 anni mentre si trovava in una carpenteria a Darfo Boario, in Valle Camonica: sembrerebbe che l'operaio sia caduto per 8 metri da un'impalcatura.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia in una carpenteria a Darfo Boario, in Valle Camonica. Stando alle prime informazioni questa mattina è morto un uomo di 49 anni. Restano ancora sconosciute le dinamiche: sembrerebbe che l'operaio sia caduto per 8 metri da un'impalcatura. La vittima Riccardo Gozzi, residente a Niardo. Purtroppo è morto sul colpo.

Al momento è certo che purtroppo si tratta dell'ennesima vittima sul lavoro, nonché la seconda in pochi giorni nel Bresciano. Giovedì scorso un operaio di 55 anni era morto travolto da un carico nei capannoni di un'impresa di Torbole Casaglia. Altro infortunio, sempre nel Bresciano, nella notte tra giovedì e ieri: la custode di un'azienda è rimasta travolta e schiacciata da un cancello che è uscito dai binari. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

A perdere la vita nella giornata di giovedì 12 settembre è stato il 55enne Stefano Del Barba. L'uomo sarebbe stato travolto e schiacciato da un carico che stava spostando. Potrebbe aver perso l'equilibrio e, di conseguenza, sarebbe rimasto schiacciato contro una parete dal sacco di materiale plastico. Nonostante il loro tempestivo intervento dei colleghi e dei sanitari del 112, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate.