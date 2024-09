video suggerito

Crollano le solette in un cantiere: muore l’imprenditore Alberto Tedeschi, gravissimo un operaio Un imprenditore è morto travolto dal materiale mentre stava lavorando in un cantiere: la tragedia è avvenuta a Tignale, in provincia di Brescia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo incidente sul lavoro. Un imprenditore è morto travolto dal materiale mentre stava lavorando in un cantiere: la tragedia è avvenuta a Tignale, in provincia di Brescia e sul lago di Garda. Stando alle prime informazioni la vittima è il 51enne Alberto Tedeschi: non è riuscito a spostarsi in tempo quando le solette interne dell'immobile che stava ristrutturando sono collassate e lo hanno travolto. A restare travolto è stato anche un altro operaio che si trova ora in gravissime condizioni in ospedale.