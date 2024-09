Chi era Alberto Tedeschi, imprenditore morto mentre lavorava in un cantiere: “Grazie per la tua bontà”

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di sabato 7 settembre si è verificato un infortunio sul lavoro a Oldesio, comune che si trova in provincia di Brescia. Un uomo di 51 anni, un imprenditore edile, è morto mentre lavorava in un cantiere allestito per la ristrutturazione di un edificio. La vittima si chiamava Alberto Tedeschi. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

L'infortunio è avvenuto alle 11 del mattino. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, due solette del fabbricato sarebbero cedute all'improvviso. Il 51enne è stato travolto ed è morto sul colpo. Con lui c'era anche un operaio, un 52enne che era residente a Gargnano, che è stato estratto dalle macerie dei vigili del fuoco di Salò e di Tremosine. Il lavoratore è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 ed è stato trasferito d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia: è stato dichiarato fuori pericolo.

Sul posto, oltre ai medici e ai paramedici dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Salò e dei tecnici dell'Agenzia di tutela della salute. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda per accertare anche eventuali responsabilità e verificare che siano state tutte rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.

Nel frattempo la notizia della morte di Tedeschi ha sconvolto l'intera comunità di Tignale (Brescia) dove l'uomo era molto conosciuto. Il 51enne era padre di tre giovani figli. Era inoltre impegnato nella politica locale. Alle ultime elezioni, infatti, si era presentato nella lista "Progetto per Tignale 24" che sosteneva il sindaco Maikol Antonioli: "Era una persona buona, sempre sorridente, un volontario per la comunità, un bravissimo artigiano", hanno scritto alcune persone sui social. La salma è stata trasferita nell'abitazione della famiglia. Domani, martedì 10 settembre, si svolgerà il funerale nella parrocchia di Santa Maria Assunta.