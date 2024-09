video suggerito

Cade da una scala mentre è al lavoro: un uomo muore sul colpo Un uomo di 75 anni è precipitato da una scala da circa due metri e mezzo mentre si trovava al lavoro a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gravissimo incidente sul lavoro nella giornata di oggi lunedì 2 settembre. L'allarme al 112 è stato lanciato verso le 9.36 a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, da via Geremia Bonomelli 8. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la vittima – un uomo di 75 anni – è precipitata da una scala da circa due metri e mezzo. Sul posto subito sono interventi i sanitari con un'automedica e un'ambulanza ma purtroppo nulla è stato possibile a salvare la vita all'uomo. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso sul posto.

Ora si sta cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i tecnici Ats. Resta da capire se erano state osservate sul posto tutte le regole di sicurezza.