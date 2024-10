video suggerito

Precipita da una scala mentre ripara il tetto di una ditta di Lodi Vecchio: morto 71enne Un 71enne è caduto da una scala mentre raggiungeva il tetto di una ditta nel Lodigiano. Il pensionato era stato chiamato da un carpentiere per aiutarlo nei lavori.

Enrico Spaccini

Un 71enne è deceduto ieri mattina, sabato 5 ottobre, precipitando da una scala per 10 metri nei pressi di una ditta di Lodi Vecchio. Stando a quanto emerso, pare che il pensionato fosse stato chiamato da un carpentiere per aiutarlo a fare alcuni lavori di manutenzione alla vecchia copertura in amianto di una ditta di viale Europa. Per motivi che dovranno essere chiariti dalle indagini, il 71enne ha perso l'equilibrio ed è caduto riportando ferite che si sono rivelate letali.

L'incidente durante la manutenzione del tetto

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni addetti che si trovavano sul posto, intorno alle 11.30 del 5 ottobre. I sanitari del 118 che sono arrivati con ambulanza e automedica hanno potuto solo constatare il decesso del 71enne, residente a Tavazzano, caduto per quasi 10 metri. Sul posto, anche i carabinieri insieme ai tecnici di Ats Lodi, mentre la Procura locale ha già aperto un'indagine su quanto accaduto.

A ingaggiare il carpentiere sarebbe stata l'azienda che produce cosmetici e che si affaccia su viale Europa. Questo, però, si sarebbe a sua volta rivolto al pensionato. Mentre saliva sul trabattello per raggiungere il tetto che doveva sistemare a causa delle infiltrazioni, il 71enne è caduto rovinosamente a terra.

"Certamente non aveva alcun dispositivo di protezione"

Come ha spiegato Morwenna Di Benedetto, segretaria generale della Filctem Cgil Lodi, "certamente sia l’affidatario diretto dell’attività sia il suo aiutante erano sprovvisti di qualsiasi dispositivo di protezione individuale", che avrebbe potuto scongiurare la caduta dell'anziano. Dal sindacato si dicono "fortemente indignati", poiché "ancora una volta emergono tutte le criticità dei nostri sistemi di controllo che, a causa soprattutto della carenza di personale ispettivo, perdono di efficacia".

Un allarme, continua Di Benedetto, arriva anche dalla tendenza secondo la quale tanti anziani avrebbero l'esigenza di integrare la pensione con lavori vari, spesso non regolari: "È un fenomeno che si sta diffondendo sempre più e merita di essere monitorato con maggiore attenzione", conclude la segretaria.