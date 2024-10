video suggerito

Scivola e cade dalla scala a pioli dell’azienda agricola dell’amico a Barbata, morto 68enne Un 68enne è morto dopo essere caduto da una scala di un’azienda agricola di Barbata (Bergamo). I carabinieri indagano per accertare responsabilità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Un 68enne è deceduto nella serata di oggi, sabato 12 ottobre, dopo essere caduto da una scala a pioli. Stando a quanto ricostruito finora, pare che il pensionato si trovasse in un'azienda agricola di Barbata quando, per motivi che devono ancora essere accertati, è scivolato riportando traumi gravissimi. Ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è morto poche ore dopo il suo arrivo.

L'incidente si è verificato qualche minuto prima delle 16:30 del 12 ottobre in via Po a Barbata (in provincia di Bergamo). Il 68enne, Pasquale Dognini, si trovava in un'azienda agricola di proprietà di un amico, situata non molto lontano dalla sua abitazione. Ad un certo punto, il pensionato sarebbe scivolato da una scala a pioli che stava salendo ed è precipitato rovinosamente.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'ambulanza, l'automedica e anche l'elisoccorso per accelerare le operazioni. Dopo averlo stabilizzato, i sanitari lo hanno trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII dove il 68enne è stato ricoverato in condizioni gravissime. In serata è arrivata poi la notizia del decesso.

All'azienda agricola di Barbata sono arrivati anche i carabinieri di Romano, insieme al sindaco Vincenzo Trapattoni. I militari hanno eseguito i rilievi di rito e ascoltato le testimonianze delle persone presenti al momento dell'incidente. Ora dovranno ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e attribuire eventuali responsabilità.