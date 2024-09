Operaio precipita per 8 metri dal tetto di un’azienda a Parona: muore sul colpo

video suggerito

Un uomo di 46 anni è morto precipitando per 8 metri dal tetto di un'azienda a Parona, in provincia di Pavia: i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso sul posto.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragedia sul lavoro nella mattina di oggi 25 settembre a Parona, in provincia di Pavia. Stando alle prime informazioni di quanto è accaduto, nei pressi dell'azienda Intals in viale Lombardia 3 una persona è precipitata dal tetto da un'altezza di 8 metri circa. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono arrivati in poco tempo i sanitari in elisoccorso, un'automedica e un'ambulanza. Purtroppo tutti i tentativi per salvargli la vita sono apparsi inutili: i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso sul posto. La vittima è un uomo di 46 anni.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici Ats: spetterà a loro fare tutti gli accertamenti del caso.