milano
video suggerito
video suggerito
Il caso dei cecchini italiani a Sarajevo

Safari umani a Sarajevo, all’Eurojust il primo incontro tra Procure europee per coordinare le indagini sui cecchini

Ieri, lunedì 29 giugno, a L’Aja si è tenuto il primo vertice organizzato da Eurojust tra varie Procure europee sui turisti-cecchini di Sarajevo. Come appreso da Fanpage.it, l’incontro è stato pensato “per soddisfare le esigenze di coordinamento internazionale” e per lavorare su linee condivise da poter seguire.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Enrico Spaccini
Due bambini raccolgono i bossoli di mitragliatrice per le strade di Sarajevo. (Foto da Getty Images)
Due bambini raccolgono i bossoli di mitragliatrice per le strade di Sarajevo. (Foto da Getty Images)
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Il caso dei cecchini italiani a Sarajevo

Le indagini sui "safari umani" di Sarajevo sono arrivate anche a L'Aja. Ieri, lunedì 29 giugno, nella cittadina dei Paesi Bassi si è tenuto il primo incontro organizzato da Eurojust, l'agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. Come è stato spiegato a Fanpage.it, si è trattato di un vertice pensato "per soddisfare le esigenze di coordinamento internazionale delle varie autorità che conducono indagini" sui cosiddetti "turisti" che, tra il 1992 e il 1996 durante l'assedio della capitale bosniaca, avrebbero pagato ingenti somme di denaro per poter sparare contro i civili. Un'inchiesta partita da Milano nel novembre del 2025 e che è già approdata in Belgio, Bosnia, Austria e Svizzera.

Le indagini sui cecchini di Sarajevo sono in pieno svolgimento, per questo motivo non sono stati forniti altri dettagli sull'incontro organizzato da Eurojust. L'obiettivo dell'agenzia europea sarebbe comunque quello di lavorare a un coordinamento sulle linee da seguire per le varie Procure, in modo tale da tentare di raggiungere risultati concreti su più fronti. Il fascicolo aperto a Milano, per omicidio volontario continuato aggravato dalla crudeltà e dai motivi abbietti, a seguito dell'esposto presentato dallo scrittore Ezio Gavazzeni, con il supporto dell'ex giudice Guido Salvini e dell'avvocato Nicola Brigida, ad oggi ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di quattro persone. Interrogati, hanno scelto tutti di avvalersi della facoltà di non rispondere e di depositare memorie con cui hanno respinto le accuse.

Ad oggi, la difficoltà principale è quella di raccogliere prove che non siano solo testimonianze. Per esempio, un paio di settimane fa l'abitazione di un 64enne residente in provincia di Alessandria è stata perquisita e gli investigatori hanno sequestrato una fotografia e un silenziatore. La sua ex compagna ha raccontato che l'uomo aveva "incubi perché in passato aveva ucciso delle persone" e che aveva detto "di essere andato in Bosnia a combattere durante la guerra", ma anche solo la foto sarebbe difficile da datare e localizzare con esattezza.

Leggi anche
"Ho visto un cecchino pagare per uccidere un bambino a Sarajevo": l'intervista esclusiva al testimone dei safari umani

Stando a quanto emerso finora, gli italiani che avrebbero pagato per uccidere civili, anche bambini, a Sarajevo sarebbero più di cento. Le indagini sono state aperte anche a Vienna, come ha spiegato la ministra della Giustizia Anna Sporrer a seguito di un'interrogazione parlamentare, e anche in Svizzera. Elvetico era anche il primo cecchino-turista che il testimone Piškotek ha raccontato a Fanpage.it di aver incontrato a inizio 1993. Si sono mosse poi anche le Procure di Belgio e Bosnia, il caso è arrivato in Germania e Regno Unito e presto potrebbe approdare anche in Francia.

Immagine
Intervista
Scuole materne di Milano piegate dal caldo, una mamma: "Asili senza condizionatori e con un solo ventilatore"
Un bracciante è morto nei campi di angurie del Mantovano, l'ipotesi: "Malore per il caldo"
Scuole materne di Milano in lotta con il caldo: "In aula ci sono 33° e un solo 'pinguino' per 80 bambini"
Consegne in bici sotto al sole dalle 8 alle 21 a Milano, un rider di Glovo: "Asfalto rovente, niente acqua né pausa"
A Milano umidità e caldo come a Bangkok e Il Cairo: oggi picco di oltre 38 gradi percepiti
Asili nido e scuole materne nella morsa del caldo a Milano, un genitore: "Aule roventi, non si respira"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views